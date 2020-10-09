РИАМО - 9 окт. Ракетные двигатели на химкинском НПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко будут собирать быстрее после введения в процесс нового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Одно из старейших предприятий аэрокосмической отрасли России не отстает от молодых конкурентов и активно развивается и совершенствуется. Так, на НПО «Энергомаш» начали использовать новейшие сплавы для резки деталей двигателей», — отмечается в материале.

Для космических аппаратов производятся двигатели по особым требованиям, их изготовление требует особой обработки. Например, резка отдельных деталей жидкостных ракетных двигателей из жаропрочных материалов на основе никеля требовала многочасовой обработки на станках с числовым программным управлением.

На подмосковном предприятии решили добавить новый режущий инструмент из сплавов с добавлением керамики, ранее этот материал почти не применяли. Однако нововведение помогло увеличить скорость резки деталей.