РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске во время столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля пострадал 4-х летний ребенок, у него скальпированная рана головы, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«6 октября в 13:20 на проспекте Ленина в районе дома №6А водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2115 совершил разворот навстречу рейсовому автобусу ЛИАЗ, который двигался со стороны площади имени Ленина в сторону проспекта Юных Ленинцев. С целью избежания столкновения водитель автобуса принял меры экстренного торможения, в результате произошло падение пассажиров автобусе. Ранения получил 4-х летний ребенок, которого доставили в городскую больницу. У пострадавшего ушибленная скальпированная рана головы. Проводится расследование», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция в своей информации не указывает на виновность кого-либо из участников, а сообщает о факте ДТП. Виновность участников устанавливается в процессе расследования уполномоченным должностным лицом в соответствии с действующим законодательством.