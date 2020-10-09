РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 окт. В ДК имени В.П. Чкалова продолжаются ремонтные работы, которые ведутся по региональной программе, перед подрядчиком стоит задача окончить отделку помещений к концу года, чтобы дети могли вновь вернуться к занятиям, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«В течение месяца подрядчик обещает завершить входную группу. Уже выполнены кровельные работы и замена окон. Сейчас в ДК продолжается ремонт помещений», - говорится в сообщении.

Во многих кабинетах, предназначенных для кружков и секций, работы практически завершены. Есть некоторое отставание по срокам, которое объясняется влиянием периода пандемии, обусловившего перераспределение финансирования. В том числе ремонт актового зала и установка нового оборудования перенесены на следующий год.