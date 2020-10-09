РИАМО - 9 окт. В столице все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном графике, подача электроэнергии, тепла и воды проходит в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

«В связи с эпидемиологической ситуацией службы комплекса городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением. На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сказал Бирюков.

Он добавил, что аварийные подразделения готовы решить любую штатную ситуацию в круглосуточном режиме. 1,5 тысячи бригад каждый день заступают на дежурство, у сотрудников есть специализированная техника и аварийные источники электроснабжения, чтобы обеспечивать работу всех систем без перебоев.

Кроме того, все уборки улиц, общественных пространств и дорог, а также вывоз мусора проводятся по плану, уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Из-за распространения Covid-19 всех сотрудников проинструктировали об обязательном соблюдении личной гигиены, усилении контроля за соблюдением профилактических мер против коронавируса на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках.

В соответствии с приказом мэра Москвы Сергея Собянина часть работников комплекса городского хозяйства переведена на дистанционный формат работы, совещания проходят в режиме селекторной связи.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- Около 9 тыс коек развернули в Подмосковье для лечения Covid‑19. В первую волну в регионе было около 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

- Вакцинацию медиков от коронавируса могут начать в ноябре в Подмосковье. Вакцинацию будут проводить добровольно.

- СМИ сообщили о возможном закрытии баров и клубов в Москве. Такие меры могут быть приняты в связи с «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом».

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.