РИАМО - 9 окт. Город внимательно отслеживает реакцию жителей в социальных сетях на появление высотных проектов в Москве, сообщил журналистам главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.
Он добавил, что самым перспективным направлением в городской архитектуре является градирование территории.
«Там, где есть посыл для высотной застройки, там должна быть высотная застройка. <…> Значит учтена стоимость земли, стоимость недвижимости и прочие факторы», — добавил Сергей Кузнецов.
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