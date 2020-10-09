РИАМО - 9 окт. Город внимательно отслеживает реакцию жителей в социальных сетях на появление высотных проектов в Москве, сообщил журналистам главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

«Когда возникает высотный проект, когда назначаются параметры – это повод понять публичное мнение. <...> С темой пандемии и тотального ухода в онлайн вообще <...> это все стало более интенсивно (выражение мнения жителей – ред.). Это очень важный инструмент в понимании мнений и диалога», — сказал Кузнецов на выставке АРХ Москва.

Он добавил, что самым перспективным направлением в городской архитектуре является градирование территории.

«Там, где есть посыл для высотной застройки, там должна быть высотная застройка. <…> Значит учтена стоимость земли, стоимость недвижимости и прочие факторы», — добавил Сергей Кузнецов.