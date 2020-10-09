РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. С начала года 8 317 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни, в том числе более 450 – из городского округа Балашиха, сообщается на странице Балашихинского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее. Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей», – сказала исполняющий обязанности начальника управления соцзащиты населения по городскому округу Татьяна Малкина.

Она добавила, что пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер.

«Подать заявление можно в УСЗН по адресу: Балашиха, улица Мира, дом №5А или в микрорайоне Железнодорожный на Саввинском шоссе, дом №4/1 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорта супругов и свидетельство о браке», – подчеркнула Малкина.