РИАМО - 9 окт. Очередной этап корпоративного чемпионата среди бульдозеристов RZDSKILLS -2020 состоится на территории Московской дирекции по ремонту пути ОПМС № 103 ОАО «РЖД», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа Воскресенск.

«14 участников конкурса со всей России соревнуются в знаниях устройства и условий эксплуатации спецтехники, а также в умении филигранно управлять пятнадцатитонной машиной», - говорится в сообщении.

Конкурсантам нужно будет заехать на платформу, показаться свои знания в техническом обслуживании и сманеврировать бульдозером (змейка). Эксперты оценивают выполнение каждого задания с точки зрения соблюдения техники безопасности, правильной последовательности действий и учитывают время, затраченное на прохождение испытаний.

Третий этап конкурса будет проходить на Северо-Кавказской железной дороге. Затем лучшие бульдозеристы вновь встретятся в Воскресенске, на территории опытной путевой машинной станции (ОПМС) № 103. Здесь состоится финал чемпионата.