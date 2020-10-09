РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске на заседании антинаркотической комиссии подвели итоги тематического месячника, в рамках которого прошли спортивные мероприятия, тренинги и социально-психологическое тестирование учащихся, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Очередное заседание антинаркотической комиссии округа прошло в администрации 8 октября. В мероприятии под руководством заместителя председателя комиссии - заместителя главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александра Скобенникова приняли участие члены комиссии, руководители структурных подразделений администрации муниципалитета.

«В Подольске прошел антинаркотический месячник согласно плану работы на 2020 год комитета по делам молодежи и комитета по образованию администрации округа. В сентябре провели мероприятия спортивного характера, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику нежелательных явлений в молодежной среде; цикл профилактических занятий и тренингов; лектории; показ информационных видеоматериалов; социально-психологическое тестирование учащихся», - говорится в сообщении.

В начале заседания участники рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение и состав комиссии. Об итогах заочного заседания антинаркотической комиссии Московской области рассказал секретарь окружной комиссии Евгений Батурин. Члены комиссии вынесли решения в целях повышения эффективности социально-психологического тестирования, профилактических медицинских осмотров обучающихся, а также предупреждения острых отравлений наркотическими средствами и снижения показателей летальности от отравлений.

Также прозвучал доклад о работе общественной организации «Анонимные наркоманы» с наркозависимыми лицами в Подольске.