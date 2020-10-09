РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Музей Подольских курсантов одноименной гимназии в микрорайоне Климовск Подольска признали лучшим в Подмосковье, он занял второе место среди школьных музеев Центрального федерального округа, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» ВПП «Единая Россия» в деревне Петрищево в музейном комплексе «Зоя», посвященном подвигу Зои Космодемьянской, подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». В делегацию членов фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск вошли директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова и ее заместитель Павел Красновид.

«Музей Подольских курсантов одноименной гимназии микрорайона Климовск признан лучшим в Подмосковье и занял второе место среди школьных музеев Центрального федерального округа. Музею вручили подарочный сертификат на 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По словам Квашенниковой, на эти средства в 2021 году к 80-летию подвига юных защитников Москвы создадут новое музейное пространство, а также откроют новые экспозиции.