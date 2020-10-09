Зарубежная проза занимает большое место в сердцах книголюбов, а вот знанием заграничной поэзии может похвастаться не каждый. Чтобы это исправить, член Российского союза писателей Марина Добина, недавно удостоенная медали «Сергей Есенин 125 лет» за вклад в развитие современной русской литературы, вместе с единомышленниками со всего мира запустила не имеющий аналогов проект по исполнению и переводу любимых стихов на разные языки мира. Поэт, переводчик и автор международного проекта «Поэзия спасет мир!» рассказала «РИАМО», зачем переводить стихи, кто может этим заниматься и как искусство помогает сделать мир лучше.

– Как появилась идея проекта «Поэзия спасет мир»? Какие у него цели?

– От задумки до запуска проекта прошло около года. Будучи переводчиком по образованию, творческим человеком и писателем по призванию, я мечтала объединить эти занятия в оригинальном формате. И сделать это так, чтобы проект для окружающих стал не менее востребованным и увлекательным, чем для меня самой. К тому времени я также накопила личный творческий багаж из десятков стихов на разных языках, поэтических переводов и желала поделиться ими с миром.

Какое-то время я знакомилась с онлайн-проектами современных поэтов. Их сегодня немало – многие очень талантливы и необычны, с удовольствием посещаю их страницы. Потом я специально прошла обучение на курсе по созданию личного бренда, что придало мне уверенности и смотивировало на развитие собственного проекта. Убедившись, что идея, подобная моей, еще никем не реализована, в июне этого года я запустила проект «Поэзия спасет мир!».

Этот проект действительно уникален. Его участники – мои друзья и единомышленники со всего мира – делятся стихами на разных языках, от чистого сердца, с вдохновением. Нас объединяет важная созидательная идея – нести в мир взаимопонимание через красоту слова, языков, через любовь к поэзии. Участники проекта своим примером демонстрируют, что мир людей, чутких к поэтическому искусству, лишен языковых барьеров, расстояний и разногласий, потому что мы говорим на одном языке – языке поэзии. Среди целей проекта, конечно, и свобода самовыражения, и дружба, и духовное общение, и развитие межкультурных коммуникаций. Проект многогранен, как и его талантливые участники из разных уголков мира.

– Почему вас привлекают именно стихи, ведь обычно люди больше интересуются прозой, в особенности зарубежной?

– Я люблю и поэзию, и прозу. Однако поэзия мне ближе по типу творческого мышления, к тому же, с самого детства я чувствовала тягу к стихосложению и вдохновлялась именно этим видом искусства. Возможно, чуткость к поэзии заложена в человеке от рождения, что не поддается логическим рассуждениям. На мое увлечение поэзией также повлияло и то, что моя бабушка, Левашева Мария Васильевна, была филологом и поэтессой и прививала внукам художественный вкус.

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из личного архива Марины Добиной Бабушка Марины Добиной поэтесса Левашева Мария Васильевна

– Кто работает над проектом вместе с вами? Как к вам присоединиться?

– Проект «Поэзия спасет мир!» прежде всего про сотворчество. На самом деле, над ним работает вся команда его участников. Каждый вносит свою лепту, и все вместе мы одна международная команда поэтов и поклонников поэзии.

Как вдохновитель и организатор проекта я ежедневно испытываю радость от общения и обмена творческой энергией с талантливыми единомышленниками. Должна признаться, что порой мне не хватает лишнего часа в сутках, чтобы дописать пост на волнующую тему или поделиться новым стихотворением. Поэтому у меня уже есть определенные планы по масштабированию проекта.

С удовольствием приглашаю всех желающих стать не только участником проекта «Поэзия спасет мир!», но и частью нашей дружной команды творческих людей, международного поэтического сообщества. Для этого достаточно обратиться ко мне на одной из страниц проекта в социальных сетях – сегодня он представлен в YouTube, Instagram, Facebook и на платформе Яндекс.Дзен.

– Можно ли научиться писать стихи или для этого нужно обладать особым талантом?

– Для ответа на этот вопрос обращусь к великим поэтессам Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, которые справедливо считали, что поэзия по своей природе объединяет искусство и ремесло. «Дуновение вдохновения и труд» – так емко описала поэзию Цветаева. То есть одного без другого попросту не существует. К искусству относится вдохновение – творческая сила, дар, инсайт, тонкое внутреннее состояние, которое посещает человека. А вот как он сумеет это состояние выразить, переложить на поэтический язык – другой вопрос, из области специальных навыков. То есть для этого все же необходимо владеть определенными знаниями, поддерживать уровень грамотности. И этому, при желании, конечно, можно обучиться.

Настоящие стихи рождаются из состояния вдохновения. Их невозможно не узнать.

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из личного архива Марины Добиной

– Что нужно знать переводчику, который имеет дело с поэзий? Любой ли лингвист справится с такой работой?

– Работа переводчика, как правило, подразумевает специализацию по определенным темам. Нет сомнений, что профессионал способен перевести любой текст, и перевод поэзии не исключение. Однако поэтический перевод отличает не только передача смысловой нагрузки, но и сохранение эмоционально-эстетического отклика. Иными словами, в поэтическом переводе обязательно участвует психология.

Поясню на своем примере. Когда меня вдохновляет стихотворение на иностранном языке, я буквально переживаю эмоции и чувства его автора, после чего берусь за перевод с помощью вербальных средств художественной выразительности. Это тонкий, творческий и глубоко психологичный процесс. Поэзия, психология и перевод – три кита моего творчества.

О мастерстве поэтического перевода изданы прекрасные научные труды, многие авторы которых преподавали в родном мне Московском государственном лингвистическом университете. Я продолжаю изучать их работы и открываю для себя много нового.

– Зачем вообще переводить стихи? Разве можно сделать это так, чтобы сохранить стиль автора, особенности языка и мелодичность поэзии?

– Поэтический перевод – это искусство. Его уникальная миссия состоит в том, чтобы устанавливать духовное общение между творцом и его читателями, говорящими на другом языке, принадлежащими к другой культуре.

В хороших, берущих за душу поэтических переводах всегда сочетается чуткость психолога и мастерство переводчика. И такие тексты вносят ценный вклад в межкультурные коммуникации.

В переводе невозможно комплексно воссоздать оригинал. Да и нет такой цели. Считается, что для сохранения поэтической ценности переводчик может и должен жертвовать близостью в деталях. И для этого он сам должен быть поэтом, на мой взгляд. Всем известные басни Крылова, например, это переводы произведений Лафонтена, а Байрона блестяще переводил Лермонтов.

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из личного архива Марины Добиной

– На какие языки чаще переводят русские стихотворения?

– По моим наблюдениям, искусство русских авторов настолько самобытно и заметно в поэзии, что во все времена не оставляет равнодушными мировую общественность. Русская поэзия – это бренд, впитавший многонациональную культуру и таланты русской земли. Я знакома со многими переводами наших великих классиков на английский, французский, испанский, немецкий и многие славянские языки.

– На страницах проекта в соцсетях большинство постов – видео, где переводчики читают стихи, над которыми они работали. Почему выбрали именно такой формат? Как вообще лучше воспринимать поэзию – слушая или читая?

– Проект предоставляет полную свободу творчества и самовыражения всем желающим поделиться как собственными работами, так и любимыми стихами других авторов.

Да, исполнение стихов в видео- и аудиоформате в проекте предпочтительно. Один из моих девизов – стихи должны звучать. Ведь в этом их особая прелесть – именно так в полной мере раскрывается поэтическая красота: ритм, рифма, авторский стиль. И большинство участников проекта, авторы и исполнители, в этом со мной солидарны.

Да, бывает, что такой формат выступлений на широкую аудиторию, пусть даже онлайн, не всем близок, по разным причинам. Но это не беда – мы всегда обсуждаем с авторами и исполнителями удобный для них формат участия в проекте.

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из личного архива Марины Добиной

– Откуда у проекта такое название? Может ли действительно искусство вообще и поэзия в частности помочь остановить конфликты?

– Я недолго размышляла, какое имя дать проекту – оно дано по мотивам известного изречения героя романа Федора Достоевского «Идиот» – «Красота спасет мир». Мне показалось, что именно этот афоризм как нельзя точно отражает концепцию проекта. И к этому сложно что-то добавить. Рискну предположить, что проект оправдывает свое амбициозное название.

Убеждена, что искусство, в том числе поэтическое, способно сделать наш мир лучше. Именно в искусстве есть особая сила, которая может не только доставлять людям эстетическое наслаждение, но и оказывать на них благотворное эмоциональное воздействие – будить души. Поэзия «будит» словом. Многие споры возможно предотвратить, сплотиться, задуматься, поменять мировоззрение. И всегда на помощь приходит искусство. Ведь чувство прекрасного никому из нас не чуждо, просто надо чаще напоминать о нем друг другу. Проект «Поэзия спасет мир!» призван сохранять и приумножать эти общечеловеческие ценности.

– Расскажите о планах на будущее, как вы собираетесь развивать проект?

– Сейчас у меня нет конкретных стратегических планов развития, о которых могу рассказать. Очевидно, что география проекта «Поэзия спасет мир!» растет, и он будет развиваться. У нас получилось создать живое, объединяющее творческое сообщество, которым дорожу я и мои друзья.

Мне хотелось бы рассказать о проекте как можно большему количеству людей, открыть доступ к прекрасному для широкой аудитории. Поэтому я благодарю РИАМО за возможность заявить о своем поэтическом проекте! И особенно приятно и символично, что это интервью выходит в дни празднования 125-летия со дня рождения такого мэтра поэтического искусства, как Сергей Есенин.

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