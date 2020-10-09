РИАМО - 9 окт. На севере Москвы к 2022 году появится гериатрический центр, решение об этом уже приняли во время заседания градостроительно-земельной комиссии города, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, объект имеет статус инвестиционного приоритетного проекта. Это означает, что инвестор получит льготы по налогам на прибыль, имущество и земельный налог.

«В рамках этого проекта будет реконструировано здание общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров на улице Селигерской», - сказал Ефимов.

Центр будет иметь 90 мест для стационарного размещения и дневной центр на 25 мест для пожилых людей с болезнью Альцгеймера. Инвестор вложит в проект 310 миллионов рублей.

«Уход будет осуществлять квалифицированный персонал по специально разработанным индивидуальным программам. Здесь появится 64 новых рабочих мест»,- сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.