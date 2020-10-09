РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. Люберецкие школьники в возрасте от 14 до 17 лет могут присоединиться к «Деловой игре» и обучиться основам бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Регистрация участников на бесплатное онлайн-обучение уже началась.

«Деловая игра» пройдет с 16 по 22 октября и будет состоять из трех этапов. В процессе обучения подмосковные школьники узнают о менеджменте персонала и продажах, научатся бизнес-планированию и правильной логистике, а также пройдут темы: образ предпринимателя, выбор вида деятельности, креативное мышление и предприимчивость», - говорится в сообщении.

В качестве наставников выступят действующие предприниматели Московской области и Москвы. По итогам обучения и выполнения заданий они выберут победителей и отметят их сертификатами на покупку электроники и техники номиналом 10 000 и 40 000 рублей.

Регистрация на проект доступна на официальном сайте «Деловой игры»: https://bizkurs-mo.ru/.