РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 окт. В городском округе Мытищи у животных фермерского хозяйства деревни Челобитьево взяли анализы крови для исследования на особо опасные инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«Сотрудники контрольного управления совместно с сотрудниками Государственной ветеринарной службы посетили фермерское хозяйство в деревне Челобитьево. На данное хозяйство от жителей деревни часто поступают жалобы. В связи с чем ветеринарными врачами взяты анализы крови у животных для исследования на особо опасные инфекции», - говорится в сообщении.

Деревня Челобитьево располагается в городском округе Мытищи в двух километрах от МКАД.