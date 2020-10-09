РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Жители подмосковного Красногорска могут чипировать своих питомцев, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Минсельхозпрод Московской области призывает жителей чипировать своих питомцев. Маркировка собак, кошек и других домашних животных позволит найти их, если они потеряются, а также спасти, если хозяева захотят от них избавиться», - говорится в сообщении.

Чипирование домашних животных можно делать по желанию граждан на ветеринарных участках.

Красногорская ветеринарная станция расположена по адресу: Красногорск, улица Димитрова, дом №11. Телефон: 8(498)568-43-76.