РИАМО - 9 окт. В конце этого года в Москве стартует конкурс по «сочинению» образов новых районов и архитектуры конкретных зданий, построенных в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
Конкурс затронет все районы реновации и будет посвящен поиску идентичности каждого из них.
Он уточнил, что на основании предложенных концепций будет делаться и проектирование, и рабочая документация, и собственно строительство в этих районах.
В ведомстве надеются на широчайшее вовлечение жителей района на диалог с ними с вовлечением лучших московских, российских и международных архитекторов.
Концепции будут представлены уже весной 2021 года.
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