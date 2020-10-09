РИАМО - 9 окт. В конце этого года в Москве стартует конкурс по «сочинению» образов новых районов и архитектуры конкретных зданий, построенных в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Конкурс затронет все районы реновации и будет посвящен поиску идентичности каждого из них.

«Теперь мы переходим к большой, масштабной работе по поиску образов районов в архитектуре. Они должны быть не просто набором зданий, у них должно быть свое лицо, с принципиально иным качеством городской среды, архитектуры и общественных пространств», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что на основании предложенных концепций будет делаться и проектирование, и рабочая документация, и собственно строительство в этих районах.

В ведомстве надеются на широчайшее вовлечение жителей района на диалог с ними с вовлечением лучших московских, российских и международных архитекторов.

Концепции будут представлены уже весной 2021 года.