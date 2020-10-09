РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. На шоссе Энтузиастов в Балашихе убрали несанкционированную свалку мусора по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи разместил на портале обращение, в котором сообщил о навалах мусора вдоль дороги на шоссе Энтузиастов, владение 44 и попросил навести порядок. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«Сотрудники администрации городского округа Балашиха осмотрели указанную автодорогу. Осмотр подтвердил наличие мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что на территории городского округа регулярные работы по очистке придорожной полосы указанной автодороги работниками МБУ проводятся согласно графику выполнения работ с периодичностью в плановом режиме.

Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки. Благодарим за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - заключил Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.