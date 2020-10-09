РИАМО - 9 окт. С начала марта компания «Мострансавто» потратила на обработку автобусов и транспортной инфраструктуры более 375 тысяч литров дезинфицирующего раствора, сообщил РИАМО представитель пресс-службы перевозчика.

«С начала марта на обработку подвижного состава и транспортной инфраструктуры «Мострансавто» было израсходовано 375,2 тысячи литров дезинфицирующего раствора, это почти 1 563 стандартных ванн на 240 литров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты регулярно обрабатывают весь автопарк предприятия. Это связано с распространением коронавируса.

В настоящий момент в Московском регионе в общественных местах нужно находиться в масках и перчатках. За несоблюдение данной меры предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

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9 ОКТЯБРЯ

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