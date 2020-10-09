РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 окт. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» восстановила остекление двери в подъезде многоквартирного дома в Красногорске по требованию Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» из городского округа Красногорск исполнила требование Госжилинспекции Московской области об устранении нарушения в подъезде №2 дома №17 по улице Сходненской в деревне Путилково», – говорится в сообщении.

Ранее житель пожаловался в областное надзорное ведомство на то, что вандалы разбили стекло на входной двери в подъезд №2, и из-за этого уже больше месяца нарушено остекление.

Инспекторы незамедлительно выдали управляющей компании требование об устранении нарушения. Вскоре Госжилинспекция Московской области получила от управляющей организации ООО «ПИК-Комфорт» ответ с приложением акта, подписанного жителем дома, и фотоматериалов, согласно которым следует, что требование исполнено.

«Сотрудники управляющих организаций не могут предотвратить сам факт совершения вандальных поступков со стороны хулиганов. Но, в соответствии с жилищным законодательством, в их прямые обязанности входит устранение последствий этих действий», – подчеркнула руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.