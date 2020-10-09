РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. Пожарные эвакуировали 17 человек во время тушения возгорания в многоквартирном доме не улице Парковой в подмосковном Подольске, пострадавших нет, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В 10:16 пятницы на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, улица Парковая, дом 47, квартира 6. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПСО-17, ПЧ-247, ПЧ-258.

«К прибытию первых пожарных расчетов происходило горение в двухкомнатной квартире на первом этаже. Пожарные подразделения эвакуировали 17 человек по лестничному маршу. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 10:31 пожар на площади 10 квадратных метров удалось локализовать, а в 10:34 - ликвидировать возгорание. Пострадавших на пожаре нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

Жителей попросили быть аккуратными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.