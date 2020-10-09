РИАМО - 9 окт. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать тщательную оценку всем обстоятельствам гибели дочери актера Владимира Конкина, сообщается на сайте СК России.

Проверить все акты глава СК поручил после обращения актера. Ранее в Главном следственном управлении СК России по Москве по результатам доследственной проверки случившегося возбудили уголовное дело.

«Установлено, что 22 сентября 2020 года из фитнес-центра <...> в центре Москвы в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациентка скончалась», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят комплекс судебных экспертиз. Допрошены сотрудники и руководство фитнес-клуба, изучается вся документация, в том числе регламентирующая действия персонала фитнес-клуба.

Бастрыкин поручил подчиненным тщательно отработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые отцом погибшей.