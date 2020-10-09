РИАМО - 9 окт. В столице для работодателей запустили сервис, где нужно подавать сведения о численности сотрудников, которые работают в удаленном формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис. Требование об этом закреплено в указе мэра Москвы № 97-УМ от 6 октября и касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций», — отмечается в материале.

Требования об удаленке связаны с тем, что в мегаполисе растет число новы случаев коронавируса, поэтому власти столицы хотят усилить контроль за соблюдением правила о переходе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

На сайте нужно заполнить данные об организации: наименование, ИНН, юридический адрес. После этого нужно записать обезличенную информацию о работниках, которые перешли на удаленку.

С пятницы данные можно загружать на специальный сервис. Для этого нужно авторизоваться на сайте mos.ru по учетной записи организации. Сервис можно найти в разделе «Популярное».

В случае непредставления информации о сотрудниках работодателю грозит административная ответственность.

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