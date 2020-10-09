РИАМО - 9 окт. В столице для работодателей запустили сервис, где нужно подавать сведения о численности сотрудников, которые работают в удаленном формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Требования об удаленке связаны с тем, что в мегаполисе растет число новы случаев коронавируса, поэтому власти столицы хотят усилить контроль за соблюдением правила о переходе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.
На сайте нужно заполнить данные об организации: наименование, ИНН, юридический адрес. После этого нужно записать обезличенную информацию о работниках, которые перешли на удаленку.
С пятницы данные можно загружать на специальный сервис. Для этого нужно авторизоваться на сайте mos.ru по учетной записи организации. Сервис можно найти в разделе «Популярное».
В случае непредставления информации о сотрудниках работодателю грозит административная ответственность.
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