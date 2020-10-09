РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 окт. Инспекторы ГИБДД рассказали посетителям МФЦ в Дзержинском о необходимости иметь световозвращающие элементы на одежде и сумках, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

8 октября в рамках проведения четвертого социального раунда «Засветись», с целью повышения уровня дорожно-транспортной безопасности пеших участников дорожного движения путем популяризации использования световозвращающих элементов, службой пропаганды БДД были проведены акции «Засветись» во всех отделениях МФЦ горокруга Дзержинский и в Межрайонной ИФНС России №17 по Московской области.

«В ходе мероприятий инспекторы ГИБДД рассказали посетителям данных учреждений, оказывающих социально значимые госуслуги, о необходимости использования пешеходами на одежде и сумках световозвращающих элементов, которые способны защитить пешехода от ДТП в темное время суток», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы вручали гражданам световозвращающие наклейки и значки, разъясняя их принцип действия и указывая места эффективного размещения светоотражателя для обеспечения видимости его водителю транспортного средства, а также выдавали листовки с рекомендациями ГИБДД.