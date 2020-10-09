РИАМО - 9 окт. За последние сутки в Московской области выявили 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом ни одного случая заражения не выявили в 15 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки в Бронницах, Волоколамском округе, Егорьевске, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Озерах, Пущине, Рузском округе, Серебряных Прудах, Черноголовке, Чехове, а также в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За минувшие сутки 43 новых случая заражения выявили в Королеве, 37 – в Красногорске, 31 – в Воскресенске, 20 – в Пушкинском округе, по 15 – в Богородском и Коломенском округах, а также в Химках, по 14 – в Мытищах и Электростали, по 13 – в Балашихе, Домодедове, Жуковском, по 12 – в Одинцовском округе и Подольске, 11 – в Орехово-Зуевском округе, 10 – в Солнечногорске.

По восемь инфицированных выявлено в Дмитровском округе, Зарайске, Ленинском, а также Павловском Посаде, по семь заразившихся выявили в Долгопрудном, Краснознаменске, Сергиево-Посадском и Талдомском округах, по шесть – в Ивантеевке и Можайском округе, пять – в Дзержинском.

По четыре случая заражения за сутки выявили в Лобне, Лыткарине, Люберцах и Щелкове. По три – в Дубне, Истре, Кашире, Наро-Фоминском округе и Серпухове, по два – в Протвине, Раменском округе, Фрязине и Шаховской. По одному случаю инфицирования выявлено во Власихе, в Клину, Лосино-Петровском, Реутове, Ступине, Шатуре и Электрогорске.

За весь период пандемии в Подмосковье выявили 76 556 случаев заражения Covid-19. Скончались 1397 человек. Выздоровели и выписались 58 036 человек.

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9 ОКТЯБРЯ

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.