РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 окт. С начала года 8 317 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни, в том числе 230 – из городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

«Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее. Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в УСЗН или МФЦ Мытищ.