РИАМО - 9 окт. За последние стуки в столице выявили еще 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это число за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую, сообщает московской оперштаб.

В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

«Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 250 человек», - говорится в сообщении.

13% среди новых заболевших составляют дети, 40,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 11,2% - от 66 до 79 лет. Также 5,2% среди заболевших люди старше 80 лет.

Все они находятся под наблюдением врачей. Также под контролем врачей находятся все, кто с ними контактировал.

Новые ограничительные меры ввели в Москве осенью. Так, с 28 сентября домашний режим должны соблюдать пенсионеры. А с 5 октября московские школьники ушли на каникулы на две недели. Также столичные компании обязали перевести часть сотрудников на удаленку.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.