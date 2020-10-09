РИАМО - 9 окт. С начала года в кинокомиссию Московской области поступило более 60 обращений от различных кинокомпаний, на данный момент в работе находится 15 заявок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы региональной кинокомиссии.

«С начала года к нам поступила 61 заявка. Если говорить про сентябрь, то сейчас у нас в работе 15 заявок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на территории региона идут съемочные работы таких картин как социальный многосерийный фильм «Доброделы» от «Лайм студио» и художественный фильм под рабочим названием «Джон» от «Телекомпании 22».

В 2020 году число заявок на съемки кино в Подмосковье выросло в два раза, по сравнению с 2019-м. Таким образом, съемки фильмов в Московской области востребованы.