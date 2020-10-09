РИАМО - 9 окт. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев проверил соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности в многофункциональном центре в Кашире, там регулярно проводят дезинфекцию, посетителям измеряют температуру, а в офисе находятся антисептики, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Магазины, транспорт, многофункциональные центры – это места большого скопления людей, поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты», - сказал Голубев.

Он добавил, что все работники центра экипированы, запас средств защиты есть.

«Приятно, что и посетители нормально воспринимают то, что сюда необходимо приходить в маске», - отметил Голубев.

Подобные проверки проводят в учебно-образовательных учреждениях, государственных и муниципальных организациях, в торговых объектах, на общественном транспорте.

Парламентарий также напомнил о необходимости мыть руки, пользоваться антисептиками, перчатками и масками.

«Для того, чтобы нам снова не уйти на самоизоляцию и не вводить карантинные мероприятия, необходимо позаботиться о себе. Все в наших руках в прямом смысле», – подчеркнул Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил основные правила поведения, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Для того, чтобы обезопасить себя и родных от коронавируса, а также сдержать распространение инфекции, нужно носить маски, не заниматься самолечением, а также ограничить поездки на общественном транспорте.

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