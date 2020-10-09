РИАМО - 9 окт. ГОСТ для экоигрушек могут разработать в России, он будет регламентировать производство игрушек из натуральных материалов, которые не будут оказывать негативного влияния на детей и окружающую среду, пишет в пятницу газета «Известия».

Исследования для разработки нового ГОСТа и формирование первой редакции стандарта начнутся в 2021 году, а к 2022 году его формирование планируют завершить. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) является инициатором разработки ГОСТа. Пока в России не нужно предъявлять документы об экологичности игрушек, но товары с такими пометками уже есть.

«Интересно то, что экологичность этих товаров никакими сертификатами не подтверждена, мы не понимаем, почему изготовители маркируют их таким обозначением. При этом стоят они дороже обычных игрушек. Новый стандарт поможет решить эту проблему. Плюс к этому мы видим явный интерес покупателей к экологически чистым товарам, спрос на них укладывается в международный тренд», — сказала президент АИДТ Антонина Цицулина.

Эксперт считает, что в стандарте должны быть прописаны требования к сырью, красителям и процессу производства. Игрушки должны быть из натуральных материалов, но можно допустить использование пластмассы. Такие изделия можно будет направлять на вторичную переработку.

В разработке ГОСТа могут принять участие специалисты Минпромторга и Росстандарта.

Экотовары будут стоить дороже, но служить дольше. Стоимость игрушки может достигать 10 тысяч рублей, но в среднем она будет стоить 600 рублей. ​