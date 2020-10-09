РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 окт. В подмосковном Подольске в лесу недалеко от деревни Лучинское Лаговского сельского поселения неизвестные выбросили несколько тонн баклажанов, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В лесу недалеко от деревни Лучинское неизвестные выбросили содержимое нескольких грузовиков с баклажанами. Образовалась огромная куча, некоторые даже в мешках. Очень много людей берут оттуда эти баклажаны, но их происхождение неизвестно, как бы ничего плохого от них не произошло», - сказал свидетель.

По словам начальника территориального отдела «Лаговский» Ларисы Прошкиной, представителям власти об этом происшествии известно, овощи планируют оттуда вывезти.

«Мы обратились в полицию, и сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», - отметила Прошкина.