РИАМО - 9 окт. В подмосковных центрах «Мои документы» за сентябрь текущего года посетителям оказали почти 2 миллиона услуг, самая популярная из них - услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МФЦ Московской области.

«За сентябрь было оказано 1,9 миллиона услуг. Из них 312 тысяч - государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», - сказал собеседник агентства.

В топ популярных услуг вошли также государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (106 тысяч раз) и регистрационный учет граждан России по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (125 тысяч раз).

Ранее в Московской области создали интерактивную карту вакансий, которые есть в центрах «Мои документы». Сервисом можно воспользоваться на портале Госуслуг, информация об актуальных вакансиях собирается со всех округов региона.