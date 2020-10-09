РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 окт. В городском округе Мытищи беременным, кормящим матерям и детям оформили пособие на питание, сообщила начальник Мытищинского управления Минсоцразвития Московской области Ирина Скворцова.

В Московской области с 1 января текущего года беременным и кормящим женщинам, а также детям младше трех лет предоставляют ежемесячные выплаты на питание.

«Эта мера, так называемая молочная кухня, раньше предоставлялась в натуральном виде для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет. Граждане к нам обращались и на сегодняшний день мы оформили уже 8 тысяч пособий по этой мере», - сказала Скворцова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что размер выплаты составляет: беременным женщинам - 400 рублей, кормящим матерям - 1000 рублей, детям от 0 до 1 года - 1000 рублей, детям от 1 года до 3 лет - 600 рублей. Данная мера социальной поддержки назначается только гражданам, проживающим на территории Московской области - должна быть постоянная регистрация.

«Эти выплаты можно получать в проактивном режиме. Для этого нужно зайти через региональный портал госуслуг, гражданин заполняет заявление и в разные ведомства направляются в автоматическом режиме запросы», - отметила Скворцова.