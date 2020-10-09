РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 окт. Воспитанники детской школы искусств №3 подмосковной Балашихи стали победителями Всероссийского конкурса детского рисунка «Красота родного края», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Конкурс прошел в рамках педагогической конференции «Нравственно-патриотическое воспитание: основные проблемы и перспективы формирования».

«По итогам творческого состязания первое место заняли Ульяна Четверткова, Анастасия Пугачева и Валерий Ромашкин. Также призерами стали София Назарова и Злата Зимакова. Педагог изобразительного искусства ДШИ №3 Ирина Терехина отмечена благодарностью за подготовку учащихся к конкурсу», - говорится в сообщении.

Конкурс «Красота родного края» проводится с целью нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Его участниками становятся воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.