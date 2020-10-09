РИАМО - 9 окт. Соблюдение санитарных норм, действующих в Подмосковье для недопущения распространения коронавируса, проверили в гастролирующем Московском цирке-шапито «Кудзинов» в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Светлана Мишкина совместно с представителями администрации и полицейским провела проверку в цирке-шапито «Кудзинов», гастролирующем в Реутове с 26 сентября. В цирке проверили наличие медицинских масок и перчаток у сотрудников и посетителей, также обращали внимание на дезинфицирующие средства при входах, проверили журналы измерения температуры у персонала, запасы средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Мишкина проверила и график проведения дезинфекции в помещениях гастролирующего цирка. До и после каждого сеанса проводится уборка помещений дезинфицирующими средствами, которые безвредны для животных и человека.

«Несоблюдение социальной дистанции - единственное нарушение, которое удалось обнаружить в ходе проверки. Сотрудникам цирка рекомендовано сажать зрителей через ряд и каждые полтора метра, а семьям до шести человек можно сидеть вместе», - уточняется в сообщении.

Сотрудниками администрации проводится регулярная проверка организаций Реутова на соблюдение санитарных требований.

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