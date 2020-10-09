РИАМО - 9 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 411 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировано 76 556 случаев инфицирования, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе скончались 7 человек. За все время пандемии жертвами стали 1397 человек.

Еще 225 человек за сутки победили коронавирус. Всего подмосковные врачи вылечили 58 036 пациентов.

Тем не менее, Подмосковье входит в число субъектов России с наименьшими темпами прироста за сутки. Этот показатель составляет 0,5%.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.