РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 окт. Домодедовские полицейские задержали организованную группу, участники которой подозреваются в незаконной миграции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В период с мая 2019 года по август 2020 года злоумышленники находили иностранных граждан, которые незаконно пребывали на территории России, и за денежное вознаграждение оказывали услуги по постановке их на фиктивный миграционный учет на территории Домодедова.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны две женщины и двое мужчин, являющихся уроженцами ближнего зарубежья в возрасте от 34 до 40 лет, подозреваемых в совершении противоправных деяний. При проведении обыска в квартире одного из задержанных были обнаружены и изъяты: 10 паспортов иностранных граждан, поддельные печати и штампы, бланки документов, необходимых для легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, а также другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.