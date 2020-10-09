РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 окт. В городском округе Мытищи мобильный пункт вакцинации возле Экобазара посетили 400 человек за три минувших дня, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Заведующая поликлиникой №2 МГКБ, депутат совета депутатов муниципалитета Любовь Кикоть совместно с депутатом Государственной думы ФС РФ, летчиком-космонавтом, героем России Максимом Сураевым посетила один из мобильных пунктов вакцинации от гриппа МГКБ, который в течение трех последних дней работал у Экобазара.

«Мобильный пункт вакцинации периодически разворачивает свою работу у Экобазара. За минувшие три дня его в среднем посетило 400 человек. В беседе с Любовью Кикоть Максим Сураев отметил хорошую организацию работы мобильных пунктов, предоставленную возможность для жителей сделать бесплатную прививку», - говорится в сообщении.

На улицах города в эти дни работают еще три дополнительных пункта - у крупных торговых центров; выезжают и за город, в частности в деревню Шолохово, к торговому центру «Леруа Мерлен». Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Перед прививкой проводится обследование на противопоказания.

«Поставить прививку от гриппа можно и в поликлинике по месту жительства. На сегодняшний день медицинские работники Мытищинской ГКБ уже привили 54 тысячи человек в городском округе», - отмечается в материале.