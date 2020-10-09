РИАМО - 9 окт. За утро пятницы 33 405 пассажиров в возрасте 65+, граждан с хроническими заболеваниями и школьников пытались больше 93 тысяч раз пройти в московское метро по заблокированным соцкартам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Скоплений людей на входах станций не было — сегодня в метро дежурили 350 человек, которые помогали людям с нерабочими картами», - говорится в сообщении.

Для избежания очередей у касс, было принято решение открыть 73 новых окна. Кроме того, чтобы контролировать ситуацию в утренний час пик, на станциях столичной подземки лично дежурили руководители пассажирского блока.

Несмотря на то, что некоторые пассажиры из группы риска все же пытались с утра пройти в метро, большая часть осталась дома.

Карты указанных категорий граждан временно заблокированы из-за роста новых случаев коронавируса. Такая мера призвана сдержать скорость заражения.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

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