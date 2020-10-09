РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец показали детям фильм о важности ношения светоотражающих элементов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках социального раунда «Засветись!» службой пропаганды БДД проведен лекторий с подростками ГКОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования» по безопасному поведению на дороге, в ходе которого детям напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, которые помогают быстрее заметить пешехода на дороге.

«Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обратили внимание детей на проблему наездов на пешеходов, особенно в темное время суток. Дети просмотрели фильм о важности использования светоотражающих элементов при движении пешехода в темное время суток, узнали принцип действия фликеров и наглядно убедились, насколько данные элементы позволяют водителю своевременно заметить пешехода и предотвратить наезд», - говорится в сообщении.

Ребятам в подарок от сотрудников вручены световозвращающие значки.