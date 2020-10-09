РИАМО - 9 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение, предписание и постановление Московского областного УФАС России о нарушении компанией «Вертикаль» закона о защите конкуренции и привлечении к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступило заявление ООО «ПромАльянс» с жалобой на действия ООО «Вертикаль» в части неправомерного составления актов о бездоговорном потреблении электрической энергии», – уточняется в сообщении.

Подмосковное УФАС России рассмотрело жалобу и вынесло решение о нарушении компанией «Вертикаль» антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в границах присоединенных электрических сетей.

Специалисты ведомства вынесли постановление о привлечении компании «Вертикаль» к административной ответственности в виде штрафа в размере более 7 миллионов рублей. Не согласившись с указанными решением, предписанием и постановлением, компания обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Вертикаль» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения, предписания и постановления Московского областного УФАС России.