РИАМО - 9 окт. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций выявили нарушения мер профилактики коронавируса в Stand Up Club #1, расположенном в центре Москвы, сообщает столичный оперштаб.

«На момент проверки вход в клуб был ограничен. При входе собралась толпа, требования о соблюдении социальной дистанции нарушались», - говорится в сообщении.

Посетители заведения были без перчаток. Теперь руководство клуба может получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

В Москве в последние недели фиксируют рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В мегаполисе усилены проверки масочного режима. Штраф за несоблюдение ношения средств индивидуальной защиты для горожан составляет 5 тысяч рублей.