РИАМО - 9 окт. За последние сутки в столице выздоровели еще 1424 человека от коронавирусной инфекции, число выздоровевших продолжает увеличиваться, сообщает московский оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 259 127», - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также за последние сутки в столице скончались 33 пациента с положительным тестом на Covid-19.

Из-за роста новых случаев коронавируса в столице возобновили домашний режим для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

С 5 октября работодатели в столице обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Для того, чтобы строже контролировать соблюдение этой меры, власти обязали каждую неделю сообщать о переводе работников на удаленку в правительство столицы.

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.