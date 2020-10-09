РИАМО - 9 окт. Симулятор Сбербанка рассчитал, что пик заражения Covid-19 в Российской Федерации может состояться 8 или 12 ноября, в столице он может случиться ранее, сообщает РБК.

Прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией спрогнозирован в зависимости от соблюдения защитных мер. Прогноз был сделан на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR.

«Эта модель рассчитана для Москвы и России при четырех сценариях развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их либо ведут себя как обычно», – говорится в сообщении.

Если москвичи будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября. Если жители столицы станут игнорировать меры безопасности редко, то пик придется на 20 октября. При частом и полном нарушениях пик придется на 24 октября.

В России пик заражаемости коронавирусом придется на 8 ноября. В случае, когда население будет часто игнорировать меры безопасности, Российская Федерация пройдет пик Covid-19 12 ноября. ​

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Текстовая трансляция

9 ОКТЯБРЯ

- В Москве запустили сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке. Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

- Число новых случаев Covid‑19 за неделю в столице на 53% больше, чем за предыдущую. В больницы на лечения за сутки поступил 1001 пациент с Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 126 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 411 больных. В Москве - 3 701.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 33 пациента с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 530 человек.