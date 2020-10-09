РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 окт. Театр драмы и комедии «ФЭСТ» проведет показ спектакля для медицинских работников Мытищинской городской клинической больницы 14 октября, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Большой театр, Театр у Никитских ворот, Гоголь-центр, Московский театр мюзикла, Московский Губернский театр – это неполный список театров Москвы и Подмосковья, выразивших дань уважения самоотверженному труду медиков и сыгравших после открытия в сентябре нового сезона целевые спектакли для сотрудников медучреждений.

«14 октября к этому списку присоединяется мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ». Он представит врачам и медсестрам Мытищинской городской клинической больницы, работавшим в коронавирусной «красной зоне», авантюрную комедию «Прохиндеи», – говорится в сообщении.

В связи с шахматной рассадкой, спектакль сможет посмотреть ограниченное количество зрителей-медиков. Но в театре принято решение, что этот спектакль – это только первая акция в поддержку работников здравоохранения городского округа Мытищи. Также в театре решается вопрос выдачи сертификатов на посещение спектаклей в течение текущего сезона – подобная практика действует сейчас в некоторых российских театрах.

«Наши герои – врачи. Настоящие герои, это понятно каждому. Для нас честь – пригласить в наш зал тех, кто спасет нас, наших зрителей, наши семьи и близких нам людей. Это самое малое, что мы можем сделать для наших врачей», – сказал директор театра Игорь Соколов.