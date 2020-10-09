РИАМО - 9 окт. Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу на действия администрации городского округа Химки при организации конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалобы, способ управления многоквартирным домом выбран ранее, в связи с чем проведение торгов не требуется.

«Кроме того, конкурсная документация, а именно проект договора управления, содержит пункты, возлагающие на победителя не предусмотренные законом обязанности», - говорится в сообщении.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила нарушения при формировании конкурсной документации и выдала администрации предписание.