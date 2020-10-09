РИАМО - 9 окт. Возможности платформы «Яндекс.Репетитор» и голосового помощника «Алиса» теперь используют в «Московской электронной школе», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Учителя <...> могут прикреплять к цифровым домашним заданиям тесты виртуального тренажера «Яндекс.Репетитор». А голосовой помощник «Алиса» поможет школьникам и их родителям узнавать в «МЭШ» расписание уроков», - говорится в сообщении.

Кроме того, в «МЭШ» доступны материалы таких платформ как Skyeng, «Учи.ру» и других. «Яндекс.Репетитор» поможет будущим выпускникам подготовиться к сдаче экзаменов. Помимо самих заданий есть разбор тем в учебных материалах по разным предметам. Учителя могут прикреплять такие задания для конкретных учеников в системе «МЭШ».

С помощью «Алисы», которую интегрировали в дневник «Московской электронной школы», можно узнать оценки по предметам и разобраться со сроками выполнения домашнего задания. Сервис реагирует на голос собеседника.

Скачать приложение «Дневник «МЭШ» можно в App Store или Google Play.