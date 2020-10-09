РИАМО - 9 окт. В пятницу в неэксплуатируемом строении на Оренбургской улице в Москве произошло возгорание, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«В 06:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании в не эксплуатируемом здании по адресу улица Оренбургская, дом 30, строение 2», – уточняется в сообщении.

Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили возгорание деревянного обрешетника кровли одноэтажного здания.

В 06:42 специалисты локализовали пожар на площади 50 квадратных метров. В 07:00 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.