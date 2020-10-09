РИАМО - 9 окт. Жители столицы загрузили в электронные медицинские карты на портале mos.ru более 50 тысяч документов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Как правило, это результаты исследований и анализов, полученные в федеральных и частных медицинских организациях. На них приходится более 20 тысяч загрузок», - говорится в сообщении.

Электронная медкарта дает возможность иметь доступ ко всем документам с помощью мобильного устройства.

Например, можно просматривать результаты томографии, лабораторных исследований, флюорографии и другие. Данные можно загрузить в приложение «ЕМИАС.ИНФО». Кроме того, сервис позволяет отслеживать состояние своего здоровья. В частности, уровень сахара в крови.

Вся информация пациента защищена от утечек. Получить доступ к электронной медкарте можно на портале mos.ru.