РИАМО - 9 окт. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что уберечься от коронавируса в транспорте поможет масочный режим.

«Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте», – сказал Покровский в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что лучше надеть и перчатки. Если перчаток нет, то нужно стараться меньше дотрагиваться до предметов. Кроме того, необходимо сразу помыть руки, как только появится возможность.

Вероятность заражения можно уменьшить, улучшив циркуляцию воздуха в салоне. Сделать это поможет открытое окно.

«Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый», – уточнил Покровский.

Он призвал также по возможности соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. Но лучше всего добираться до нужных мест пешком, если есть возможность.​

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