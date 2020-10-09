РИАМО - 9 окт. У фавипиравира и средств на его основе, применяющихся для лечения Covid-19, выявлен побочный эффект в виде нарушений моторных функций организма, сообщает в пятницу газета «Известия».

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», ― говорится в сообщении.

Эксперты напоминают, что в первый раз фавипиравир зарегистрировали в Японии в 2014 году. Он был резервным препаратом для лечения атипичного гриппа. Информация о новых побочных эффектах появилась в инструкции к японскому препарату «Авиган» с этим действующим веществом.

В предупреждении говорится о возникновении двигательных нарушений и увеличении риска падений. При этом уточняется, что связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтвердили.

Также все еще не опубликованы научные труды, которые подтвердили бы эффективность фавипиравира против Covid-19.

В свою очередь, Росздравнадзор такие побочные эффекты не выявил. Извещений о моторных нарушениях не поступало. ​

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