РИАМО - 9 окт. Преподаватели столицы примут участие в онлайн-интенсиве «Я учитель», который пройдет во время осенних каникул, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие стартовало 5 октября. И проходит уже во второй раз.

«Ожидается, что участниками всероссийского образовательного проекта станут около 200 тысяч педагогов со всей страны», - говорится в сообщении.

Учителя проверят свои навыки в сфере информационных технологий и умение развивать у детей функциональную грамотность. В ходе интенсива пройдут вебинары, участники получат доступ к курсам и методическим материалам.

В марте этого года в диагностике компетенций приняли участие свыше 100 тысяч учителей из школ со всей страны. Среди них - 14 тысяч преподавателей из Москвы. Такие интенсивы планируют проводить каждые полгода. Это позволяет участникам проверить, как меняются их навыки.​